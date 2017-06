Champions League A Madrid è 'fiesta Real': in migliaia in piazza per la Duodecima

Dopo il successo per 4-1 sulla Juve, il Real Madrid è tornato in Spagna per festeggiare la Duodecima. La squadra di Zidane è stata accolta da migliaia di tifosi all'aeroporto di Barajas, poi si è spostata in centro per festeggiare il trionfo di Cardiff. I due pullman della comitiva madridista (in uno la squadra, nell'altro la dirigenza) si sono fermati in plaza de Cibeles, poi il viaggio verso il Santiago Bernabeu, dove esploderà la vera 'fiesta madridistas' con giochi pirotecnici e giro di campo della squadra.