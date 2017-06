Champions League A Cardiff a piedi ma dopo i primi km arriva la scottatura

Aveva promesso di raggiungere Cardiff a piedi qualora il Real si fosse qualificato per la finale di Champions. Il giornalista spagnolo Alfredo Duro sta mantendendo la promessa anche se dopo i primi 22 km ha riportato pesanti scottature al collo e alla testa a causa del sole cocente come ha documentato su twitter la trasmissione "El Chiringuito TV". Duro non intende fermarsi sebbene l'impresa sia ai limiti dell'impossibile: la distanza tra Cardiff e Madrid è di 1550 km, da percorrere in 13 giorni (alla sfida tra blancos e Juventus adesso ne mancano 10)...