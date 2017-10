Champions League "Spero di essere per Mbappé quello che Messi è stato per me"

Se Neymar nelle scorse settimane con Cavani ha avuto qualche problema, per usare un eufemismo, con Mbappé il rapporto sembra ottimo. "E' un mio amico, un ragazzo d'oro. Sta facendo cose molto buone, è un ottimo giocatore e ha tutte le qualità per diventare uno dei nomi più importanti del calcio mondiale. Io sono un suo grande sostenitore, cerco di aiutarlo al meglio che posso. Spero di poter fare per lui quello che Leo Messi ha fatto per me a Barcellona" ha sottolienato l'attccante brasiliano dopo il match vinto dal Psg contro l'Anderlecht in Champions League. Neymar-Mbappè è dunque 'una coppia' destinata a rimanere a lungo sotto la Torre Eiffel. Mentre il prossimo giugno il terzo incomodo Cavani potrebbe fare le valigie...