Champions League "Pago un affitto molto alto": Lampard e Lineker contro Morata

"Sono molto felice a Londra. C’è soltanto molto traffico. In futuro comprerò una casa poiché al momento pago un affitto molto elevato. Spesso quando arrivo a casa parlo inglese con mia moglie e lei mi dice che non capisce di cosa io le stia parlando". La frase pronunciata da Morata al termine della sfida contro la Roma in Champions non è passata inosservata. A BT Sport un'ex bandiera dei Blues, Frank Lampard, ha bacchettato la punta spagnola: "Credo che col trascorrere del tempo il ragazzo si ambienterà al meglio e sarà tutto ok, mi sorprende che, in questo momento, l’unica preoccupazione di Morata sia il costo dell’affitto…". Ancora più diretto l'ex attaccante inglese Gary Lineker: "Sembra che non si sia ambientato molto in fretta, sembra molto preoccupato per il costo degli affitti. Vorrei dire ai calciatori che con le cifre astronomiche che guadagnano possono permettersi di gestire anche un affitto decente".