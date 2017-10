Champions League "La Champions è un'ossessione. Vogliamo la finale di Kiev"

Vincere la Champions "è un sogno, un'ossessione, un po' tutto". Nelle parole di Paulo Dybala, autore di uno strepitoso avvio di stagione, c’è tutta la voglia della Juventus di tornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. La sconfitta di Cardiff contro il Real Madrid rimane un ricordo vivo, uno stimolo per provare a cancellare la tremenda delusione: “Vogliamo raggiungere Kiev (sede della finale nel 2018, ndr) e finire la Champions in maniera diversa da come è andata quest'anno". L’argentino, nel corso di un’intervista a dribbling di cui il Tg1 ha diffuso un’anticipazione, ha ricordato gli inizi nel basket: "Ma un pallone mi è arrivato tropo basso e l'ho colpito con un calcio. Quella volta ho capito che il basket non era per me, e ho fatto bene a scegliere il calcio". Spazio anche a una confidenza sulla vita privata: la Joya ha rivelato di essere "single" dopo "tre anni bellissimi passati con la fidanzata”.