Champions League "Higuain e Dybala inesistenti": Juve, ecco i colpevoli

Mai in partita. Un paio di tiri respinti dalla difesa, un altro centrale, la sponda per Mandzukic sul gol: Gonzalo Higuain non ha lasciato il segno sulla finale di Champions persa 4-1 contro il Real Madrid. Come gli era capitato in altre finali. Con la Juve siamo a tre (Supercoppa, Coppa Italie e Champions) e zero reti. Paulo Dybala, se possibile, ha fatto anche peggio: un paio di belle giocate e niente più. Anche nel primo tempo giocato bene dai bianconeri ha fatto quasi scena muta sentendo in modo particolare la pressione. E Allegri l'ha sostituito con Lemina a un quarto d'ora dalla fine. Sul web i colpevoli, per tifosi, giornalisti e spettatori neutrali, sono soprattutto loro: ecco tutte le reazioni.