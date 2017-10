Champions League "Ancelotti? Colpa sua se a Monaco non ha visto nessuna bella gara"

Carlo Ancelotti ieri era a Londra ad assistere a Chelsea-Roma. "E’ un piacere ritornare a Stamford Bridge per vedere un grande match di Champions" ha scritto su twitter l'ex tecnico del Bayern Monaco. "Il numero 1" ha risposto Cristiano Ronaldo e l'allenatore italiano ha apprezzato: "Caro Ronaldo, tu sì che continui a essere il numero uno". Non tenero invece il commento di Lothar Matthäus, ex giocatore dell'Inter e adesso commentatore tv: "La colpa è solo sua se a Monaco non ha potuto assistere a nessuna bella partita". Una bordata in piena regola...