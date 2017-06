Vasco da Gama, ingaggiato Wagner

Continua la campagna di rafforzamento del Vasco da Gama per la stagione 2017, che Premium Sport seguirà dal 5 febbraio con l'esclusiva del campionato Carioca e Paulista. Presentato anche il centrocampista Wagner dopo Escudero e Muriquei, guardando la loro carta d'identità (31, 29 e 30 anni) si potrebbe pensare a un tentativo del club di dare esperienza alla rosa ma la direzione di questa scelta va proprio in senso opposto.



Il proposito di Eurico Miranda, presidente del Vasco, era di quello svecchiare la squadra e, considerando gli addii di Jorge Henrique (34 anni), Julio Cesar (34), Diguinho (33) e Leandrao (33), l'obiettivo è stato centrato. Anche se i brasiliani hanno ancora in squadra giocatori come Rodrigo (36), Nene (33) e Martin Silva (33), il prossimo obiettivo è il non più verde Luis Fabiano che a 36 anni sta per lasciare il Tianjin Quanjian (che vuole sostituirlo con Kalinic)...