Un altro Cafu pronto ad arrivare in serie A: lo voleva la Lazio...

Jonathan Cafu, esterno di 26 anni del Ludogorets, potrebbe giocare in serie A già nella prossima stagione. Il brasiliano ha fatto sapere di avere ricevuto offerte dal nostro campionato ma anche da alcuni club di Premier League.

Cafu è un’ala da 4-3-3 tutto classe e fantasia, un destro naturale che può essere utilizzato anche sulla fascia sinistra. Ha scatto e dribbling, salta l'uomo con facilità ed è molto rapido. E' arrivato in Bulgaria per un milione e ottocentomila euro nel 2015 e adesso per i dirigenti del Ludogorets ne vale dieci.



Il club biancoverde lo ha acquistato due anni fa dal San Paolo, ma Jonathan Cafù è cresciuto nel settore giovanile del Rio Claro. In Brasile ha giocato anche nel Desportivo Brasil, nel XV di Piracicaba, nel Boavista di Rio de Janeiro, nel Capivariano e nel Ponte Preta, poi l'arrivo in Europa (ha anche il passaporto bulgaro).

Tra le società maggiormente interessate in passato c'è la Lazio che aveva seguito Cafu da quando si è messo in luce segnando quattro reti in Champions tra preliminari e fase a gironi (uno all'Arsenal): già durante il mercato di gennaio Tare aveva provato a portarlo a Roma. Ora che Keita è pronto a lasciare la Capitale, non è escluso un nuovo affondo del dirigente biancoceleste.

Andersinho Marques