Semifinale Paulista, il Corinthians vince l'andata

Il Corinthians rischia di aver chiuso la pratica semifinale del campionato Paulista già nel primo tempo dell'andata contro il San Paolo: Jo e Rodriguinho sistemano il Tricolor all'Estadio do Morumbi e il Timao si ritrova con un piede e mezzo già in finale. Al 19' l'ex Manchester City sblocca le marcature, anche se le imagini hanno chiarito la partenza in fuorigioco della punta. Il bis di Rodriguinho è arrivato al terzo minuto di recupero del primo tempo, dando una netta direzione al Clasico.



Al triplice fischio finale, centinaia di tifosi del San Paolo hanno protestato fuori lo stadio, con l'autobus dei giocatori controllato a vista dalla polizia: gli ultrà hanno urlato "squadra senza palle" e "siamo stufi" mentre il tecnico Rogério Ceni sembra essere stato risparmiato dalle critiche.