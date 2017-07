Scontri con la polizia: muore giovane tifoso del Vasco da Gama

Una tragedia scuote il calcio brasiliano. Al termine della partita persa 1-0 contro il Flamengo i tifosi del Vasco da Gama hanno scatenato il finimondo invadendo il campo e iniziando a lanciare bombe carta e a distruggere tutto. Inevitabile l'intervento della polizia: negli scontri con le forze dell'ordine ha perso la vita un supporter bianconero, vicino al cancello 9 dello stadio São Januário come riferisce globoesporte.com.



Il giovane supporter sarebbe stato colpito al petto in maniera fatale: inutile la corsa in ospedale. Altri due tifosi sono stati ricoverati per ferite da colpi di pistola alle gambe ma sono fuori pericolo. Un quarto è dovuto ricorrere alle cure dei medici per lesioni da schegge di vetro. A lungo in tutta la zona intorno all'impianto ha regnato la confusione con fitti lanci di pietre. I fan del Flamengo sono stati fatti uscire solo molto tempo dopo il fischio finale, quando la situazione è tornata alla calma.



Già nel corso della gara non erano mancati i momenti di tensione: un tifoso del Vasco era caduto nel tentativo di scavalcare le barriere ed era stato portato fuori in barella e con il collare. Una brutta anticipazione di quello che poi è successo dopo il 90'.

Cenas lamentáveis marcam fim do jogo entre Vasco 0x1 Flamengo, em São Januário. Veja mais detalhes no #TrocaDePasses, daqui a pouco, às 21h. pic.twitter.com/4swPZhGffQ — SporTV (@SporTV) 8 luglio 2017