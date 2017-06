Scolari: "Che bravo Tite! Neymar diventerà meglio di Messi e CR7"

Il miglior giocatore del mondo è Messi o Cristiano Ronaldo? Per l'ex ct del Brasile Felipe Scolari nessuno dei due. Il campione del mondo 2002 con la nazionale verdeoro incorona infatti Neymar, che secondo Scolari è destinato a diventare il più grande di tutti: “Ho lavorato con tantissimi grandi talenti, tra cui Rivaldo e Ronaldo. Neymar, però, è uno dei più puri che abbia mai visto. E se è vero che Messi e Cristiano Ronaldo sono per ora a un livello sopra, penso che in un paio d’anni lui riuscirà a raggiungerli ed eventualmente a detronizzarne uno dei due. Sono sicuro che vincerà presto il Pallone d’Oro“ ha dichiarato il tecnico brasiliano, alla guida del Guangzhou Evergrande dopo il fallimento del 2014 con la Seleçao.

A proposito di nazionale, Scolari ha voluto fare i propri complimenti al ct Tite, che da quando è arrivato ha risollevato le sorti dei verdeoro portandoli in testa al girone di qualificazione a Russia 2018: "Oggi il Brasile di Tite gioca molto bene - ha ammesso Scolari - ha una propria identità e c'è grande identificazione con il pubblico e con il paese. Si tratta di una nazionale che deve essere sicuramente rispettata ai prossimi Mondiali". Mondiali che un giorno, non è un segreto, vorrebbe organizzare la Cina, dove nel mercato di gennaio sono sbarcati molti giocatori provenienti dal calcio europeo: "Le aziende che sono dietro i club sono molto ricche, e credo che per almeno altri due anni continueranno a mettere un sacco di soldi per portare grandi giocatori in Cina. Quando poi i dirigenti e le aziende saranno soddisfatti della qualità delle rose, il livello degli investimenti subirà un calo. Ma fino a quel giorno saranno ancora spesi un sacco di soldi" ha assicurato Scolari.