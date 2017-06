San Paolo, Ronaldo fu scartato per soli 7.500 dollari

Se Ronaldo avesse iniziato la sua corsa da fenomeno al Sao Paulo, anziché al Cruzeiro, sarebbe cambiato qualcosa? A distanza di molti anni, il portale brasiliano UOL ha pubblicato un documento esclusivo che dimostra come metà del cartellino del giocatore fu offerto al Sao Paulo per soli 15.000 dollari



La risposta da parte del club paulista, però, fu negativa e il presidente offrì per l’attaccante, che poi sarebbe diventato il Fenomeno, solo 7.500 dollari per il 50% del cartellino tirando sul prezzo. A questo punto ne approfittò il Cruzeiro che non si sbagliò, scommise su di lui e lo lanciò nel calcio dei grandi: l'anno dopo Ronaldo passò per 6 milioni di dollari al Psv Eindhoven dove iniziò la sua straordinaria carriera in Europa.