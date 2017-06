San Paolo, Pratto firma: lo ha scelto Rogerio Ceni

Ve lo ricordate Lucas Pratto? Attaccante argentino, classe 1988, nella stagione 2011/2012 una fugace apparizione con la maglia del Genoa: 14 presenze col Grifone, un solo gol in Serie A, contro il Bologna. Il suo soprannome, “el camello”, rende appieno l’idea di che tipo di giocatore si tratti: un po’ goffo nelle movenze a causa di una stazza bella possente, che si fa sentire nell’area di rigore avversaria.



Ebbene, Lucas Pratto ha appena firmato per il San Paolo di Rogerio Ceni. Che dopo il ko con l’Audax, nella prima giornata di Paulistao 2017, ha preteso rinforzi, anche perché il solo Chavez, là davanti, non sarebbe mai stato davvero in grado di reggere il peso di un attacco chiamato a fare “gol a raffica”, come preteso esplicitamente dall’ex portiere, oggi allenatore, del tricolor Paulista.



San Paolo che ha battuto la notte scorsa il Moto Club in Copa do Brasil con un gol di Gilberto, che nelle gerarchie di Rogerio Ceni scalerà come terzo attaccante, con l’arrivo del “cammello” al Morumbi. Era importante occupare lo spazio lasciato vacante da David Neres, approdato da quest’altra parte del mondo, all’Ajax, con Pratto che potrebbe scendere in campo già dal primo minuto nella sfida di domenica sera con la Ponte Preta, per la seconda giornata di campionato Paulista (Diretta Premium Calcio 1 ore 20:00, telecronaca di Alex Milone).



Sei milioni di euro all’Atletico Mineiro, sua ex squadra, con cui ha segnato cinque gol nell’ultimo Brasileirao (non tantissimi). Tanta “garra” per l’argentino, a ogni sua apparizione con la maglia del “Galo”, a tal punto che nei pensieri del “Paton” Bauza, ct dell’albiceleste, Pratto è spesso stato preferito a Gonzalo Higuain. Ora, nuova avventura per il Cammello: da Belo Horizonte a San Paolo, dal Galo al Tricolor. Cambierà poco per lui: pagato per buttarla dentro, con il calcio offensivo di Rogerio Ceni avrà un mare di occasioni per far divertire la sua nuova torcida.

Andersinho Marques