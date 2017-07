San Paolo, esonerato Rogerio Ceni

E' durata solo sei mesi la prima esperienza da allenatore dell'ex portiere del San Paolo, Rogerio Ceni: il club in cui per anni aveva giocato da estremo difensore, prima di diventarne il tecnico lo scorso novembre, ha deciso di esonerarlo dopo sei partite senza vittorie che hanno già fatto piombare la squadra in zona retrocessione del Braslileirao, esclusiva Premium.



Rogerio Ceni, ritiratosi dall'attività agonistica alla fine del 2015, è detentore del record di gol realizzati da un portiere professionista in gare ufficiali con 129 reti.