Ronaldo vs Ronaldinho: "Il più festaiolo tra noi era..."

Ronaldo e Ronaldinho si sono ritrovati "uno contro l'altro" durante una trasmissione di una tv brasiliana: oggetto del contendere, la propria carriera nel calcio. Nel corso dell'intervista i due dovevano rispondere con due cartelli: R10 (come il marchio di Ronaldinho che vestiva la 10 al Barcellona) o R9 (maglia di Ronaldo al Barça). Spesso si sono trovati in disaccordo ma non su una domanda fondamentale e cioè chi dei due fosse il miglior festaiolo. Ha vinto con due voti su due l'ex Fenomeno, che ha ammesso: "Sì, è vero: ero il migliore".



Per quanto riguarda il periodo in blaugrana, entrambi hanno risposto che vince Ronaldinho "anche perché - ha ricordato Ronaldo - io ci sono stato solo un anno". Totale disaccordo, invece, quando si è trattato di scegliere il gol più bello: quello di Ronaldo al Compostela nel 1996 o quello di Ronaldinho al Real Madrid nel 2005. R9 si è auto-votato, "E' stata la rete più bella della mia carriera", così come R10: "In ogni parte del mondo mi ricordano ancora quel gol".



Nessun dubbio nello scegliere il loro erede nella nazionale brasiliana: Neymar. "E' forte, coraggioso, veloce e sa dribblare: quanto di meglio può produrre il Brasile del calcio" ha sentenziato Ronaldo.