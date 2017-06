Romario, una foto spaventa il web: pelle e ossa dopo un'operazione

Fa discutere, in Brasile, l'intervento a cui si è recentemente sottoposto l'ex calciatore, oggi senatore, Romario, 51 anni. L'operazione, conosciuta come 'interposizione ileale', è stata scelta dall'ex nazionale verdeoro per combattere il diabete, ma ha sollevato un polverone tra i molti fan di Romario, che ne hanno criticato il risultato. L'ex bomber della 'Selecao', campione del mondo nel 1994, in una foto diffusa sul web appare infatti ridotto 'pelle e ossa' dopo la chirurgia.

Il procedimento non è riconosciuto dal Consiglio federale di medicina (Cfm) né dal Consiglio nazionale di salute (Cns) brasiliani, ma la circostanza non sembra aver preoccupato Romario, che, anzi, si è detto consapevole dei rischi e soddisfatto dell'esito: "Prima mi chiamavano solo 'baixinho' (bassino), ora potranno aggiungere anche magrinho' (magrino)", ha scherzato l'ex attaccante, alto 169 cm, che pesava quasi 80 kg prima dell'operazione e ora afferma di averne persi circa 15. "Mai stato così bene", ha aggiunto Romario, nonostante nella foto diffusa sui social il suo volto sia visibilmente scavato.