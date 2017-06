Ricardo Oliveira, 15 punti all'orecchio destro: tagli horror!

Devido a algumas informações sobre o choque que sofri ontem, no jogo contra o Botafogo/SP, na Vila Belmiro gostaria de esclarecer o que aconteceu. Em uma disputa na área, sofri três cortes profundos, em diferentes partes da orelha direita. Isso resultou em 15 pontos no total. Já estou medicado e tratando. Sem mais. Un post condiviso da R.oliveira (@ricardo99oliveira) in data: 26 Feb 2017 alle ore 09:13 PST

"In merito alle notizie sull'infortunio che ho subito nella partita contro il Botafogo, vorrei spiegare ciò che è accaduto". Si apre così l'ultimo post dell'ex milanista Ricardo Oliveira sul proprio account Instagram. Ma più che le parole che seguono, ad emergere è la doppia foto "splatter" del suo orecchio insanguinato. "In uno scontro di gioco, ho rimediato tre tagli profondi in diverse parti dell'orecchio destro - spiega Oliveira, attualmente al Santos - Questo mi ha costretto ad avere 15 punti di sutura in totale". E le immagini da film horror fanno già il giro del mondo, non solo del Brasile.