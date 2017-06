Recopa Sudamericana: trionfo Atletico, travolta la Chape

Independente do resultado, nós só temos a agradecer!

Obrigado Atlético Nacional!

Obrigado Medellín!

Obrigado Colômbia!#VamosChape #Recopa pic.twitter.com/7ZeLrRmLdi — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 11 maggio 2017

"Indipendentemente dal risultato, dobbiamo solo ringraziare l'Atletico Nacional, Medellin e tutta la Colombia". Questo il tweet apparso sulla pagina ufficiale della Chapecoense dopo la sconfitta per 4-1 nella gara di ritorno della Recopa Sudamericana, che ha ribaltato la vittoria per 2-1 dei brasiliani nel match di andata.

Il sogno della Chape di alzare al cielo il trofeo (l'equivalente della nostra Supercoppa Europea) si è quindi infranto all’Atanasio Girardot nella gara di ritorno, ma il risultato ha poca importanza. Questa era la finale che non si è mai giocata (la Chape viaggiava verso Medellin per la finale della Copa Sudamericana quando avvenne la tragedia) e il valore simbolico della partita è di gran lunga più importante del nome del vincitore.

Onore comunque all'Atletico Nacional (vincitore della Copa Libertadores), che alza il trofeo per la prima volta nella sua storia confermandosi come una delle migliori, se non la migliore, squadra sudamericana del momento. Come detto, 4-1 il risultato finale, con le doppiette di Moreno e Ibarguen e il gol della Chape messo a segno dall'ex Palermo De Melo.

Vinto il campionato Catarinense e persa la Recopa, ora la Chape è pronta a ripartire dal Brasilerao: e sarà un avvio col botto, contro una grande come il Corinthians, che i nostri abbonati potranno godersi in diretta sabato 13 maggio a mezzanotte su Premium Sport 2.