Paulistao, ipoteca del Corinthians: Ponte Preta steso 3-0 in casa nella finale di andata

Il Corinthians è a un passo dal trionfo nel campionato Paulista: la formazione di Carille vince 3-0 in casa del Ponte Preta nella finale di andata e ipoteca il titolo. La partita viene sbloccata al 15' da Rodriguinho, abile a battere di sinistro Aranha su assist di Jo al termine di un'azione iniziata da Romero. Nella ripresa, al 59', Jadson raddoppia con un gran destro: gran parte del merito va però a Rodriguinho, autore di una volta incredibile sulla fascia sinistra culminata con l'assit decisivo per il compagno di squadra. Il numero 26 sale ancora in cattedra all'80' siglando il 3-0 definitivo di testa e sfruttando la dormita della difesa avversaria.



I giochi sembrano dunque fatti, difficile pensare a un miracolo della Macaca che pure ha eliminato Santos e Palmeiras prima di approdare nella finale anche perché la difesa del Timao fino a questo momento ha subito solo 10 gol.