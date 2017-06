Paulistao, Felipe Melo gol, ma il Palmeiras è fuori

Il morso del Pitbull non basta: la gloria notturna di Felipe Melo è effimera. Non tanto perché quello che segna è un vero e proprio "gollonzo", ma perché per il suo Palmeiras si rivela inutile. Il Verdao vince 1-0 la semifinale di ritorno del Paulistao contro la Ponte Preta e va fuori dal torneo: del resto ci voleva un'impresona dopo la sconfitta per 3-0 nella gara d'andata e la "remuntada", per dirla alla catalana, non è arrivata, anche perché il risultato si è sbloccato solo all'83'.



A fermare il Palmeiras ci ha pensato, in parte anche l'arbitro: la bolgia dell'incessante tifo locale evidentemente non la ha condizionato, considerando che ha negato due rigori piuttosto evidenti a Dudu. In finale, dunque va la rivelazione della stagione, la Ponte Preta.



Nota di colore durante la partita: a fine primo tempo, nel largo dello stadio, si è visto un maiale-dirigibile verde che volava mostrando una scritta con lo sponsor del Palmeiras. Tutto regolare: il Verdao ha "O Porco" come mascotte, perché da qualche tempo ha (ufficialmente) trasformato l'insulto degli acerrimi rivali del Corinthians in mascotte: venivano chiamati "porci" dalla tifoseria del Timao perché in italiano è un insulto, e il Palmeiras ha origini italiane. E forse proprio per quello ha saputo fare una splendida autoironia...