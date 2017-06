Paulista, urlo Corinthians: espugna Mirassol e vola in testa

Gol ed emozioni a Mirassol nella sesta giornata del campionato Paulista, grande esclusiva di Premium Sport. Il big match della serata metteva di fronte i padroni di casa, primi con 13 punti, e il Corinthians (sceso in campo con una maglia speciale) che inseguiva un solo punto dietro e le aspettative non sono state deluse. Dopo una serie di occasioni per parte, Mirassol in vantaggio a metà primo grazie a Ze Roberto, ma nel finale della prima frazione il Timao, reduce da quattro vittorie in fila, ribalta tutto in 5' prima con Pablo e poi con Maycon, si va al riposo con gli ospiti avanti 2-1.

Nella ripresa stesso copione dei primi 45' minuti, partita divertente, veloce e ricca di potenziali occasioni da rete. La gara si infiamma negli ultimi minuti, quando i padroni trovano il 2-2 che vuol dire mantenere il primato in classifica con Xuxa, ma due minuti più tardi il Corinthians torna in vantaggio grazie al gol partita di Pedro Henrique, che infligge la prima sconfitta del Paulista al Mirassol e regala ai suoi la vetta della classifica con due punti di vantaggio sugli avversari.