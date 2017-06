Paulista, Sao Paulo-Mirassol su Premium Sport

Pronti per un gran sabato sera, entra nel vivo il Paulistão, grande esclusiva di Premium Sport. Dopo il successo clamoroso, e convincente, in casa del Santos, il São Paulo di Rogerio Ceni cerca la conferma con il Mirassol, in un Morumbi caricato a dovere dalle dichiarazioni della vigilia del tecnico del Tricolor.



Il sabato brasileiro si aprirà però alle 20 con la sfida del José Liberatti di Osasco: si gioca Audax-Corinthians (in diretta su Premium Calcio 1, telecronaca di Alex Milone, commento tecnico Andersinho Marques). La squadra del presidente Vampeta (proprio lui, l’ex giocatore dell’Inter), in flessione dopo la splendida vittoria all’esordio per 4-2 sul São Paulo, proverà a fermare un’altra grande, il Timão di Fabio Carille, che sta provando a tornare protagonista dopo non aver brillato nell’ultimo Brasileirão. Nel Corinthians, occhio a talentino paraguaiano Romero e all’esperto Kazim-Richards, che potrebbe partire titolare: l’anno scorso al Coritiba, un passato in giro per l’Europa (Fenerbahce Galatasaray, Olympiacos, Blackburn, Feyenoord, Celtic), l’attaccante turco ha voglia di imporsi con la maglia del Timão.



Alle 22:30, altra sfida da non perdere: São Paulo-Mirassol (telecronaca di Francesco Letizia), con tutti gli occhi puntati sul possibile esordio di Lucas Pratto con il Tricolor Paulista. La prestazione più che convincente in casa del Santos ha evidenziato la crescita mentale e fisica del São Paulo, sulla carta più forte del Mirassol. Ma i ragazzi di Moises Egert giocano un grande calcio, hanno infilato 3 vittorie in tre partite in questo Paulista, e andranno al Morumbi per provare a strappare i 3 punti in uno degli stadi più belli, e caldi, dell’intero Brasile.