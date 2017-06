Paulista, San Paolo scatenato: Ponte Preta travolto 5-2

Nella seconda giornata del campionato Paulista, grande esclusiva di Premium Sport, il San Paolo travolge 5-2 il Ponte Preta Estadio Cicero Pompeu De Toledo. La formazione di Rogerio Ceni va sotto al 22' per effetto del gol di Matheus Jesus. Al 33' arriva il pareggio di Cueva mentre al 44' Gilberto ribalta il punteggio. Mendes al 57' allunga prima che Gilberto salga ancora in cattedra al 58' e al 70'. Inutile il sigillo di Lucca a 6' dal termine. Per il San Paolo si tratta della prima vittoria.