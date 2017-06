Paulista, Ponte Preta-Corinthians 1-1: rimonta Timao con Santos

Finisce in parità, col risultato di 1-1, la sfida tra la capolista del Gruppo A Corinthians e quella del Gruppo D Ponte Preta dell'ottava giornata del campionato Paulista, torneo che Premium Sport trasmette in esclusiva.

All’estadio Moisés Lucarelli di Campinas i padroni di casa partono con maggiore convinzione e fanno la partita per tutto il primo tempo, chiuso in vantaggio 1-0 grazie alla punizione a metà della prima frazione di Lucca, che trova impreparato Cassio e lo beffa sul primo palo. Nella ripresa il Timao è più combattivo, si lancia in avanti alla ricerca del pareggio ma lascia degli spazi invitanti per il contropiede dei padroni di casa, che però non sfruttano le occasioni a disposizione e a 15' dalla fine vengono raggiunti dalla gran giocata di Santos, che nel cuore dell'area si gira in un fazzoletto e fulmina Aranha con un destro all'angolino.

Con questo pareggio il Timao sale a quota 19 punti e allunga sul Botafogo fermo a 11, mentre il Ponte Preta si porta a 15 punti, con due lunghezze di vantaggio sul Mirassol, che però ha giocato una partita in meno.