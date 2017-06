Paulista, l'Audax parte con un poker: umiliato il Sao Paulo

Subito tanti gol e tanto spettacolo nella prima giornata del campionato Paulista (grande esclusiva di Premium Sport), in cui l'Audax del presidente Vampeta schianta 4-2 il più blasonato Sao Paulo al termine di una partita divertentissima.

Pronti via e dopo 10 minuti i padroni di casa sono già in vantaggio di due reti: Marquinhos prima e Carmona poi approfittano di un approccio troppo soft della retroguardia paulista e mettono la gara in discesa, ma poi arriva la reazione, rabbiosa, degli ospiti. Nel giro di 7 minuti, tra il 30' e il 37' l'argentino Chavez segna una clamorosa doppietta che riporta tutto in parità e sul 2-2 si chiude la prima frazione.

Nella ripresa ci si aspetterebbe che gli ospiti riprendessero da dove avevano terminato, invece il Sao Paulo parte timido e dà coraggio all'Audax (squadra composta interamente di giocatori brasiliani), che al 55' torna avanti grazie a Felipe Rodrigues. La partita resta aperta e ricca di occasioni fino al 75', quando Hugo si conquista un calcio di rigore che Carmona è bravo a realizzare firmando così la doppietta personale.

Ottimo avvio dunque per la squadra di proprietà dell'ex meteora nerazzurra, mentre nelle altre gare di giornata cade il Botafogo (sconfitto 1-0 sul campo del Palmeiras) ed esulta il Mirassol (facile 2-0 contro il Red Bull Brasil).