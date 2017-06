Paulista, l'Audax non molla mai: Palmeiras costretto al 2-2 interno

Nell'11.ma e penultima giornata del campionato Paulista, grande esclusiva di Premium Sport il Palmeiras non va oltre il 2-2 interno contro l'Audax e non è ancora certo del primo posto nella prima fase del campionato mentre per i biancorossi si tratta di un piccolo ma forse non sufficiente passo nella lotta salvezza..



I padroni di casa soffrono non poco nella prima frazione il possesso palla dell'Audax, incapace però di concretizzare sotto porta. Gli ospiti sprecano diverse occasioni e al 47' vengono puniti dal tap-in vincente di Guedes dopo una corta respinta di Felipe Alves, in una delle rare proiezioni offensive della squadra di Baptista.



Nella ripresa l'undici di Diniz preme alla ricerca del pareggio che arriva al 66' grazie a uno splendido destro al volo di Betinho su traversone dalla sinistra. Ma l'1-1 dura solo 7 minuti perchè Willian, fermato in precedenza solo dalla traversa, sigla il nuovo vantaggio al termine di un'azione caparbia in seguito a una prima parata di Felipe Alves. Le emozioni non sono finiite: all'82' Leo Artur beffa Jailson con uno splendido pallonetto. Il risultato resta immutato.