Paulista, in diretta su Premium Ponte Preta-Corinthians

Dopo le grandi emozioni dello scorso weekend, all’orizzonte un altro fine settimana da vivere in diretta su Premium Sport. Entrano nel vivo i campionati statali: dopo l’alzata al cielo della Taça Guanabara da parte del Fluminense, prende il via la Taça Rio (il girone di ritorno) per scoprire chi sarà l’altra semifinalista del Carioca 2017.



Nel Paulistão, invece, si entra nel gran finale della fase a gironi. Si giocherà all’estadio Moisés Lucarelli di Campinas Ponte Preta-Corinthians (Domenica ore 20:00, telecronaca di Alex Milone, commento tecnico di Andersinho Marques): è il duello tra la capolista del gruppo D e quella del gruppo A. E se sulla carta il Timao sembra favorito, grazie a un’organizzazione di gioco ritrovata e alla fame di gol sempre accesa di Jo, la Macaca può continuare a sorprendere, spinta dall’estro di William Pottker, quest’ultimo a segno per 4 volte in questo torneo. Gli ingredienti ci sono tutti: sabato e domenica si vola a São Paulo, per un fine settimana d’alta classifica.