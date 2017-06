Paulista, Guilherme riprende il Corinthians al 92'

Dall'alto della sua ottima classifica, il Corinthians potrebbe anche vedere l'1-1 casalingo contro il Red Bull come un risultato da prendere con favore ma, considerando la partita e la forma della squadra di Carille (2 punti nelle ultime tre partite), scatta l'allarme rosso in vista del Brasileirao e, prima ancora, per il big match del prossimo turno contro il San Paolo.



Nel decimo turno del campionato Paulista (esclusiva di Premium Sport), il Red Bull Brasil domina la partita nel primo tempo, prendendo anche un clamoroso doppio palo al 25' con Carandina, senza mai concretizzare. All'intervallo è ancora 0-0, sospiro di sollievo per il Corinthians che è lento e non riesce a mettere in campo la maggiore qualità.



Il copione nella ripresa è simile, al 61' Luan colpisce un altro palo ma al 70' sembra arrivare la svolta del match: Saulo esce goffamente fuori dall'area, colpisce di mano, e viene espulso per doppio giallo. Maycon, dalla punizione conseguente, la mette poco sotto il sette e porta in vantaggio il Timao. Le residue speranze del Red Bull si spengono sull'ennesimo legno, la traversa colpita da Thallyson, ma proprio sul gong finale arriva il meritato 1-1 con Guilherme.