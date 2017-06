Paulista, Felipe Melo stende il Mirassol: tifosi già pazzi del 'Pitbull'

Felipe Melo grande protagonista della notte del campionato Paulista (esclusiva di Premium Sport). L'ex interista ha segnato nel finale il gol della sicurezza nel successo per 2-0 del suo Palmeiras sul Mirassol, in una gara non entusiasmante ma che fa scappare il Verdao in testa alla classifica del Gruppo C con 10 punti di vantaggio sul Novorizontino secondo.

Dopo un primo tempo a ritmi blandi, la partita si accende nella ripresa, quando Michel Bastos calcia una punizione non irresistibile su cui il portiere fa una "paperona" su cui si avventa Rafa Marques, che insacca. Il gol del definitivo 2-0 arriva intorno al 90esimo, con gli ospiti riversati all'attacco alla ricerca del pari: la firma è di Felipe Melo, che segna e festeggia mimando il 'Pitbull', soprannome che i tifosi del Palmeiras, da cui è già amatissimo, gli hanno attribuito.

"Bagulho doido, Felipe Melo Pitbull, cachorro loco" gli cantano a squarciagola i suoi nuovi tifosi (letteralmente impazziti dopo il primo gol brasiliano dell'ex Inter), che tradotto è qualcosa come "Un pazzo Felipe Melo, un pitbull, un cane matto".