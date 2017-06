Paulista e Carioca: ancora pari Vasco, Santos ko in casa

Seconda partita, secondo pareggio: il Vasco da Gama non riesce a trovare i tre punti e, complice l'impegno in Copa do Brasil, non va oltre lo 0-0 contro il Botafogo al Nilton Santos per i noti problemi al Maracanà. Luis Fabiano punge poco e il Vasco rimane un punto dietro Fluminense e Volta Redonda mentre neanche l'ingresso di Sassà nella ripresa aiuta il club alvinegro a tenere il ritmo di Flamengo e Nova Iguaçu in testa al gruppo B del campionato Carioca.



Va peggio al Santos, nella nona giornata di campionato Paulista: al Vila Belmiro, la squadra di Jùnior va in vantaggio con l'ex milanista Ricardo Oliveira al 75' ma poi suisce la rimonta del Palmeiras tra l'86' e l'88' per le reti di Jean e Willian. Così nel gruppo D Felipe Melo e compagni volano a +8 sul Novorizontino mentre il Santos rimane terzo, posizione che non garantirebbe l'accesso alla fase successiva, ma a un solo punto dal Mirassol secondo.