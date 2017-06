Paulista, Corinthians in trionfo: basta il pari con la Ponte Preta

Grande festa per il Corinthians. Anzi, due. Il pari con la Ponte Preta basta al Timao per conquistare il 28° titolo Paulista della propria storia: finisce 1-1 la finale di ritorno e dopo il 3-0 nella gara d'andata è un risultato sufficiente per alzare la coppa: il gruppo, poi, si divide in due dopo la partita per le celebrazioni.



In campo l'esito del doppio confronto non è mai stato in discussione, con la gara condizionata evidentemente dal risultato di sette giorni prima. Al 63' Romero ha portato in vantaggio il Corinthians, poi è arrivato il pari di Marllon all'86' a rendere un po' meno amara la domenica della Ponte Preta, rivelazione stagionale che si è fermata a un passo dal sogno.