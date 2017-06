Palmeiras in causa con Angeloni, la garanzia è Felipe Melo

Come riporta il brasiliano UOL Esporte, il Palmeiras avrebbe utilizzato i diritti sportivi che detiene sull'ex inter Felipe Melo come garanzia nella querelle legale con l'uomo d'affari Antenor Angeloni, in merito al trasferimento del centrocampista Wesley dal Werder Brema. L'impresario sostiene di aver fatto da garante e di aver quindi sborsato 4,5 milioni di euro per liberare Wesley dal club tedesco e vuole che il Palmeiras gliene restituisca circa 6,5. Il club brasiliano contesta questa posizione e per questo le due parti sono finite in tribunale e il Palmeiras, come garanzia, ha scelto di dare i diritti economici di Felipe Melo. Se la società dovesse perdere il contenzioso, l'ex Fiorentina, Juventus e Inter si ritroverebbe senza squadra.