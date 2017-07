Palmeiras, gli arbitri contro Felipe Melo: "Pessimo esempio"

Felipe Melo non cambia mai ma in Brasile gli arbitri non ci stanno più: la sceneggiata in coppa, dove l'ex Fiorentina, Juventus e Inter ha accusato il direttore di gara Wilton Pereira Sampaio di avere favorito il Cruzeiro, ha provocato la reazione ufficiale dei fischietti brasiliani.



"É un calciatore nervoso, le cui proteste contro l'arbitraggio sono infondate e tutto questo rivela una volta di più che persona sia Felipe Melo, un pessimo esempio per il calcio brasiliano" la dura nota degli arbitri. Il centrocampista del Palmeiras si era sfogato in campo, negli spogliatoi e poi anche davanti alla tv del comportamento di Sampaio.