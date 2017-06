Palmeiras, Felipe Melo squalificato 6 giornate

Sei giornate di squalifica: arriva la stangata per Felipe Melo, ex centrocampista dell'Inter ora al Palmeiras. Il giocatore paga la rissa scatenata alla fine della sfida di Coppa Libertadores sul campo del Peñarol, vinta 3-2 dai brasiliani: Melo colpì con un pugno l'avversario Mier e ha poi rischiato di subire in campo la "vendetta" degli altri calciatori uruguaiani.



Il giudice sportivo non è stato clemente, anzi: il Palmeiras si aspettava una squalifica di 3 giornate, il giocatore dovrà saltare il doppio delle partite e ora tornerà al massimo in semifinale, se i brasiliani dovessero arrivarci. Melo dovrà anche pagare una multa di 10 mila dollari.