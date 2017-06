Palmeiras, Felipe Melo sbotta e i tifosi impazziscono

Felipe Melo sempre più idolo dei tifosi del Palmeiras, soprattutto dopo l'intervista show rilasciata dopo il match di Copa Libertadores tra il suo Palmeiras e il Penarol (vinto 3-2 dal Verdao). Il Pitbull, che a suo dire è stato oggetto di insulti razziali per tutto il corso della gara, ha perso letteralmente le staffe e ha risposto per le rime: "Un avversario mi ha chiamato scimmia per tutta la partita e mi ha fatto il verso della scimmia. Probabilmente perché sua moglie lo ha tradito con un uomo di colore…”.

A grandi linee ed un po' edulcorato, è questo il concetto espresso dall'ex Inter per tutto il corso dell'intervista, che va avanti oltre un minuto, in cui Felipe Melo continua a ribadire di essere sicuro che il suo avversario si sia comportato così per via del tradimento subito. Una serie di dichiarazioni che ha fatto impazzire i tifosi del Palmeiras, sempre più innamorati del Pitbull.