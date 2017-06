Palmeiras, Felipe Melo: "Qui meglio che alla Pinetina"

Felipe Melo ha fatto in fretta a dimenticare il mondo nerazzurro: da gennaio il centrocampista brasiliano è passato al Palmeiras, dove ha trovato impianti a livelli altissimi. "Quando ho visto l'Academia de Futbol sono rimasto impressionato - le parole a Globo TV -. Non mi aspettavo strutture così grandiose, non hanno nulla da invidiare a quelle dell'Inter. Anzi, abbiamo un centro sportivo migliore del club nerazzurro, che è una delle società più importanti del mondo".



Melo ha spiegato perché ha accettato il Palmeiras: "Era il momento ideale per tornare in Brasile, sono stato accolto molto bene e la trattativa è stara condotta in modo professionale".