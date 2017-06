Palmeiras, Felipe Melo: "Calciatori stupidi, uno come me io lo vorrei sempre"

Bentornato Pitbull. Tredici anni dopo, Felipe Melo è di nuovo in Brasile: "Da protagonista", dice. Con orgoglio, perché "la Libertadores l'ho già giocata, ma da comprimario". Da attore principale sarà di scena anche nel campionato paulista in onda su Premium Sport dal 4 febbraio.



Pitbull, dunque. Per se stesso, alla fine della presentazione con il Palmeiras, Felipe Melo utilizza il soprannome che all'Inter era di Medel, uno che ringhiava come lui e che pure non aveva la sua stessa fama di "malvado", di cattivo. Quella fama che a Felipe proprio non piace: "Negli ultimi quattro, cinque anni, ho rimediato appena quattro cartellini rossi. Per un centrocampista che viene utilizzato per fare il lavoro sporco, è molto poco. Mi hanno criticato in tanti, ma io Felipe Melo lo vorrei nella mia squadra". Parla di sé in terza persona, la sua conferenza è un piccolo show. "E' stata un'ingiustizia essere fuori dalla nazionale. Ero il miglior centrocampista brasiliano del campionato italiano".



"Questa storia che Felipe Melo è cattivo è stata creata dalla stampa - si sfoga - La media dei miei cartellini è inferiore a quella di Gabriel Jesus o di Fernandinho. Mostrano sempre le immagini dei miei falli, ma Felipe Melo non è solo lotta, ma anche tecnica. Altrimenti non avrei giocato per 13 anni in Europa. Certo, se si deve dare un calcio, lo faccio". Anche virtuale, come quello che dà un po' ai giornalisti, un po' ai calciatori: "Se un calciatore parla male di un giornalista, voi vi unite e andate contro quel calciatore. Noi calciatori invece siamo stupidi, siamo una classe disunita: non sto generalizzando, ma molti giornalisti fanno soldi per parlare male degli altri".