Palmeiras, ecco Tchê Tchê: sogna l'Italia e fa sognare il Verdão

Classe 1992, tanto talento, capace di giocare a centrocampo o anche sull’esterno: stiamo parlando di Tchê Tchê, 25enne brasiliano rinforzo del Palmeiras campione dello scorso Brasileirão. Nel 2016 è stato finalista del campionato Paulista con l’Audax, ed è lì che ha attirato l’attenzione del Verdão, che lo ha preso e lo ha reso il pilastro della mediana biancoverde.

Considerato la vera rivelazione della scorsa stagione, Danilo das Neves Pinheiro, in arte Tchê Tchê, sta scalando le gerarchie del calcio nazionale. Subito titolare nel Verdão di Cuca, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lo ha inserito tra i migliori centrocampisti della scorsa stagione, ESPN Brasil gli ha consegnato il “Pallone d’argento” e la Gazeta Esportiva di Mesa Redonda lo ha omaggiato con il premio “Scelta del campionato”, uno dei più antichi del campionato brasiliano.

Cresciuto nel sempre florido settore giovanile dell’Audax (squadra che attualmente è di proprietà dell'ex Inter Vampeta), Tchê Tchê è diventato professionista nel 2011. Rimasto a Osasco fino al 2014, pian piano è riuscito ad arrivare nell’élite del calcio verdeoro: “E’ stata un’ottima annata, la scorsa – ha dichiarato in esclusiva a Mondosportivo.it – Sono riuscito a fare un ottimo Paulistão ed è anche grazie a questo che sono arrivato al Palmeiras. Sono stato accolto molto bene, è stato tutto davvero speciale fin dall’inizio. Devo solo dire grazie per tutto ciò che sta succedendo, continuerò a lavorare per migliorarmi sempre di più”.

Selezionato nel precampionato dalla commissione tecnica di Cuca, allenatore che ha lasciato il Palmeiras dopo la vittoria dello scorso Brasileirão, Tchê Tchê non ha sentito il peso della nuova maglietta. Il suo rendimento è stato ben migliore rispetto a quello che tutti si aspettavano, ha dimostrato intensità, versatilità, talento e presenza in area di rigore. In totale, ha giocato 39 partite impreziosite da 3 gol nella seconda parte della scorsa stagione tra campionato e Copa do Brasil.

Peculiarità: Tchê Tchê è ambidestro. Dei cinque gol finora segnati con il Palmeiras, 3 li ha realizzati col mancino: “Cerco sempre di lavorare con entrambi i piedi – spiega – è il calcio di oggi che lo pretende. I calciatori devono imparare a ricoprire più ruoli ed essere più completi possibile. Saper utilizzare entrambi i piedi è qualcosa che ho imparato nel tempo e che cerco di migliorare giorno dopo giorno. So che nel mondo del calcio internazionale serve avere questo tipo di caratteristiche, ed è per questo che voglio migliorare sempre più questa mia capacità”.

Un futuro in Europa per lui? “Tutti i calciatori, qui, sperano un giorno di poter giocare in Europa. L’Italia è un grande paese sotto l’aspetto calcistico, ha un calcio di qualità, la sua nazionale è quattro volte campione del mondo. Tanti grandi calciatori hanno giocato e giocano in Italia, sia stranieri che italiani. È un tipo di calcio che ammiro e che guardo con piacere”.