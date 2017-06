No Youtube no derby: Atletico e Coritiba si rifiutano di giocare

Dal Brasile una storia davvero curiosa. Il derby tra Atletico Paranaense e Coritiba, previsto domenica 19, non si è mai disputato perchè i giocatori, entrati in campo tenendosi tutti per mano, si sono rifiutati di giocare. Il motivo? La Federcalcio Panaraense (FPF) si era opposta all'iniziativa presa dai due club, che volevano che la partita fosse trasmessa in modo indipendente ed esclusivamente online, attraverso i loro canali ufficiali di YouTube.

Per tutta risposta quindi i club si sono rifiutati di giocare, i giocatori di entrambe le squadre sono entrati in campo insieme tenendosi tutti per mano per salutare il pubblico e poi sono tornati immediatamente negli spogliatoi. I tifosi dell'Arena da Baixada hanno protestato contro la FPF al grido di "Vergogna".