Man City, che colpo! Preso Douglas Luiz dal Vasco da Gama

Un altro colpo di mercato per il Manchester City di Pep Guardiola, che dopo la prima stagione della sua carriera senza titoli è determinato a tornare a vincere. Dopo gli arrivi di Ederson e Bernardo Silva, il club inglese mette le mani anche su Douglas Luiz, centrocampista classe 1998 che in questa prima parte di Brasileirao (grande esclusiva di Premium Sport) ha fatto vedere cose pazzesche. Il City lo pagherà 13 milioni.

Douglas Luiz è senza dubbio uno dei giocatori più talentuosi del calcio brasiliano e arriva in Inghilterra dal Vasco da Gama, che ha già annunciato al BID (l'archivio online con i contratti dei giocatori della federazione brasiliana) la rescissione del suo contratto. A Manchester troverà l'altro brasiliano Gabriel Jesus (con cui ha giocato in nazionale nel Sub20), anche se i media verdeoro sostengono che per il primo anno finirà in prestito in Spagna al Girona, squadra che dovrebbe essere presto comprata dai proprietari del City.

In Brasile praticamente non si parla d'altro, è una delle notizie del momento soprattutto perchè nessuno se lo aspettava (il Vasco gli aveva da poco rinnovato il contratto fino al 2021): presto, sperano Guardiola e i tifosi Citizens, se ne parlerà anche in Europa.