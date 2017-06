Maicon torna dopo un anno: ha firmato con l'Avai

Bentornato Maicon. Non sarà più il trattore che arava la fascia destra ai tempi dell'Inter del Triplete, ma come ha fatto in parte anche a Roma, potrà di sicuro dare il proprio contributo all'Avai, club al momento 18esimo nel Brasileirao dopo tre giornate.



L'ez terzino nerazzurro torna a giocare dopo un anno: la sua ultima partita ufficiale risale infatti al 2 maggio 2016, nel finale della scorsa stagione, quando Spalletti lo schierò titolare a Marassi contro il Genoa sostituendolo al 21' della ripresa con Dzeko.



L'Avai è il club di Florianopolis, città famosa più che altro per il surf, e ha appena perso il derby catarinense contro la Chapecoense: in campionato è a quota 1 e non ha ancora vinto una partita. Il veterano Maicon, che a luglio farà 36 anni, dovrà dargli una bella mano.