La Chapecoense torna a sorridere: primo titolo dopo la tragedia

Il primo titolo sul campo dopo la tragedia. La Chapecoense, grazie al 2-0 contro il Joinville ha conquistato il secondo turno del Campeonato Catarinense, il campionato dello stato di Santa Catarina. In finale sarà sfida con l'Aval, vincitore del primo turno. E' un successo dal sapore particolare per la squadra brasiliana, quasi completamente cancellata dalla sciaguara aerea del 29 novembre scorso quando molti calciatori, diretti a Medellin per la gara d'andata della finale di Copa Sudamericana (poi assegnata alla Chape) contro l'Atletico Nacional, persero la vita. Il successo è stato dedicato all'ex presidente Sandro Pallaoro, morto nello schianto aereo insieme agli altri componenti della squadra.