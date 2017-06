La Chapecoense al Camp Nou: il 7 agosto sfida il Barcellona

El Trofeo Joan Gamper, el próximo 7 de agosto contra el @ChapecoenseReal

Il prossimo 7 agosto il nuovo Barcellona 2017/18 verrà presentato, come da tradizione, nell'amichevole del Trofeo Gamper. Quest'anno però l'avversaria non sarà una grande del calcio europeo, perchè lo scorso dicembre il club blaugrana ha deciso di invitare la Chapecoense, club brasiliano colpito dal disastro aereo in Colombia dello scorso novembre.

La partita sarà un'occasione per ricordare le 71 persone che morirono nell'incidente aereo, ma anche un modo per aiutare il club e le famiglie delle vittime, a cui sarà devoluto metà dell'incasso: "Il Barça vuole collaborare alla ricostruzione istituzionale e sportiva del club e aiutarlo a recuperare il livello competitivo che aveva in precedenza", ha dichiarato un portavoce dei blaugrana.

Prima della sfida alla Chape, dal 19 al 30 luglio, il Barça sarà impegnato nella tournée americana, dove nell'ambito della prestigiosa International Champions Cup (esclusiva assoluta di Premium Sport) giocherà contro Juventus (22 luglio), Manchester Unite (26 luglio) e Real Madrid (29 luglio). Il 7 agosto poi il Trofeo Gamper e pochi giorni dopo (il 12 o 13 agosto) giocherà in casa l'andata del primo trofeo della stagione: la Supercoppa di Spagna contro il Real.