La Chape in Italia: sfida la Roma e incontra il Papa

A nove mesi dalla tragedia aerea che è costata la vita a 71 persone tra calciatori, giornalisti e dirigenti, la Chapecoense arriva in Italia per affrontare la Roma in amichevole e incontrare nientemeno che sua Santità Papa Francesco. Il programma estivo della Chape toccherà quindi anche il nostro Paese, con la squadra brasiliana che arriverà a fine agosto per disputare poi allo stadio Olimpico una partita contro i giallorossi di Di Francesco.

Ad annunciarlo è il presidente della società sudamericana, colpita dalla tragedia avvenuta lo scorso 29 novembre, che ha svelato come l'intera delegazione si presenterà poi in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Il match contro la Roma non sarà l'unico in Europa per la Chapecoense che, il prossimo sette agosto, affronterà al Camp Nou il Barcellona prima di volare la settimana seguente in Giappone per la Suruga Cup.