L'amichevole Brasile-Colombia per la Chapecoense solo su Premium

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2017, Premium Sport HD trasmetterà in diretta alle ore 00.45 l’amichevole “Brasile-Colombia”, che si disputerà allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro.

La gara, organizzata per raccogliere fondi per le famiglie delle vittime colpite dalla tragedia aerea della squadra brasiliana della Chapocoense, vedrà come protagonisti, tra gli altri, le ex conoscenze del calcio italiano Robinho e Diego.

La telecronaca del match sarà affidata a Francesco Letizia, con il commento tecnico di Anderson Marques.