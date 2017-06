Jorge va al Monaco e saluta i tifosi del Flamengo: "Vi amo"

Il Flamengo ha annunciato la cessione del giovane terzino sinistro Jorge al Monaco per una cifra intorno agli 8,5 milioni di euro. Il 20enne lascia dunque il club brasiliano dopo 87 partite e 5 gol e ha voluto manifestare tutto il suo amore per i colori rossoneri nel saluto ai suoi ormai ex vecchi tifosi, urlando più volte "Vi amo, vi amo ca...!" come testimonia un video pubblicato su Twitter proprio dal Flamengo.