Il Paulista è solo su Premium: scendono in campo le big

Sabato 11 e domenica 12 marzo 2017, in programma l’ottava giornata del “Paulista”, il campionato brasiliano dello stato di San Paolo trasmesso in esclusiva assoluta da Premium.

In occasione dell’8° giornata, gli abbonati Premium potranno godersi in diretta due sfide con protagoniste tre grandi del calcio sudamericano: il Corinthians dell’ex Manchester City Jo, attualmente primo in classifica, il Palmeiras dell’ex Inter Felipe Melo e il San Paolo di Diego Lugano.

Di seguito la programmazione del campionato Paulista su Premium:

“Palmeiras-San Paolo” in diretta alle ore 20.00 su Premium Sport 2 HD sabato 11 con la telecronaca di Francesco Letizia e il commento tecnico di Anderson Marques.

"Ponte Preta-Corinthians” in diretta alle ore 20.00 su Premium Calcio 1 domenica 12 con la telecronaca di Alex Milone e il commento tecnico di Anderson Marques