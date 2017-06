Il Fla-Flu è solo su Premium: vale la coppa del Carioca

Continua senza sosta su Premium Sport lo spettacolo del campionato brasiliano, che questo weekend propone due sfide di grande prestigio: si è cominciato sabato con il Corinthians, capolista del Paulista, che ha battuto il Santos e si chiude domenica con il piatto forte, la finale del girone d'andata tra Flamengo e Fluminense, grande classico del calcio carioca.

Carioca, ecco la programmazione: domenica 5 marzo 2017, in diretta dall’Estadio Nilton Santos di Rio De Janeiro, gli abbonati Premium potranno godersi una delle sfide più accese del panorama calcistico internazionale: la rivalità del FlaFlu, infatti, ha origine più di un secolo fa e si è mantenuta tale per oltre 370 occasioni. In campo, tra i protagonisti annunciati del match, stelle del calibro di Diego (ex Juventus), Guerrero (ex Bayern Monaco), Juan (ex Roma), Henrique (ex Napoli) e Marquinho (ex Roma).

Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.00 su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD, con la telecronaca di Alex Milone e il commento tecnico di Anderson Marques.