Il Corinthians prova a convincere Drogba con... un 'carro armato'

Il Corinthians è disposto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di Didier Drogba. Il 38enne ivoriano, attualmente senza squadra dopo l'esperienza al Montreal Impact, ha ricevuto un'offerta davvero incredibile: il contratto (fino al 31 dicembre) prevede infatti 120.000 dollari al mese, sei biglietti aerei di andata e ritorno Brasile-Europa in Executive Class, una villa, un traduttore professionista 24 ore su 24 e una sorta di carro armato, ovvero un macchina super blindata (nella proposta si legge "armored car model SUV"). Drogba ha solo 48 ore di tempo per decidere se accettare o meno...